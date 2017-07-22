مهاجم العهد اللبناني: مواجهة النصر في البطولة العربية متكافئة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد أحمد زريق مهاجم العهد اللبناني أن مواجهة النصر في افتتاح مباريات الفريقين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم متكافئة نظرا لأن الفوارق ليست كبيرة بين اللاعبين العرب تحديدا، فالنصر ليس ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

وتنطلق أحدث نسخة من البطولة العربية للأندية في مصر اليوم السبت في القاهرة والاسكندرية حيث يشارك العهد بطل الدوري اللبناني الموسم الماضي ضمن المجموعة الثانية بالاسكندرية إلى جوار الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والنصر السعودي.

وأضاف زريق في مقابلة مع “رويترز”، العهد يشارك في البطولة لأول مرة وهدفنا تمثيل لبنان على أفضل ما يكون.