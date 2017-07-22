ماسكيرانو: نيمار سعيد في برشلونة وحصل على فرصة عمره - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة، عن سعادة زميلة البرازيلي نيمار في برشلونة، مشيراً إلى أن النادي الكاتالوني منح مهاجم البرازيل فرصة العمر باللعب على أعلى مستوى.

وقال ماسكيرانو في حديث تلفزيوني: برشلونة فريق مكنه من اللعب على أعلى مستوى، ولكن كل لاعب يتخذ قراراته الخاصة. في اشارة إلى الاخبار المتداولة بخصوص احتمال انتقال قائد السيليساو إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف ماسكيرانو الذي يدافع عن الوان النادي الكاتالوني منذ 2010: إنه لاعب شاب وأتمنى أن يبقى في برشلونة لسنوات عديدة اخرى. إنه حقا لاعب مهم، بسبب عمره، نيمار مستقبل النادي ونتمنى أن نستمر في الاعتماد عليه.

وأوضح ماسكيرانو أن نيمار (25 عاما) ليس منزعجا بالشائعات التي تدور حوله، وقال: إنه معتاد على الضغط والمفاوضات، ستكون هناك دائما شائعات وتكهنات حوله.