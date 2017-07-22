ضبط 5 مشتبهين بتهمة سلب الأموال بالقوة من المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من ضبط 5 أشخاص من الجنسية الإفريقية مشتبه بهم في عدة حالات لسرقة عدد من المنازل.

تلقي مركز العمليات الأمنية الموحد ” 911 ” ، بلاغا يفيد بأن مجموعة من الأفارقة بحوزتهم أسلحة بيضاء من نوع ساطور يطرقون المنازل التي يقطنها العمالة من جنسيات مختلفة ويدخلوها بالقوة الجبرية ويسلبون المبالغ النقدية، إضافة إلى عدد من أجهزة الجوال، كما تعرض 2 من الضحايا لإصابات طفيفة ومختلفة تم علاجها بواسطة الهلال الأحمر بالموقع.