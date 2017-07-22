غادة عبدالرازق تعتزل السوشيال وتلجأ إلى طرق غير مشروعة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت النجمة المصرية غادة عبد الرازق بأنها ستعتزل السوشيال ميديا نهائياً ولن تتواصل مع جمهورها سوى من خلال أعمالها الفنية. وقالت عبر صفحتها على “تويتر” لجمهورها “أراكم العام المقبل”، وأوضحت أنها تقصد من خلال مسلسلها الجديد، كما تواصل غادة العمل على أفلامها السينمائية التي تعود من خلالها للسينما، ويأتي قرارها هذا عقب الضجّة التي حدثت بعد الفيديو الذي ظهر فيه جزءٌ من جسدها ما سبّب الخصام بينها وبين ابنتها روتانا لأيّام قبل التصالح وأيضاً انزعاج الجمهور منها.

وقد بدأ المخرج هادي الباجوري التحضير لفيلم ” أهل العيب ” الذي تأجّل تصويره قبل عامين، وكان من المفترض أن تشارك في بطولته الفنانتان منة شلبي ويسرا لكن انتقلت البطولة إلى غادة وياسمين رئيس. الشخصية التي ستقدّمها غادة هي راقصة، ويدور العمل حول علاقة 6 شخصيات رئيسة وتدفعها أسباب مختلفة للجوء إلى طرق غير مشروعة وغير مستقيمة من أجل كسب المال.

وخلال الفيلم، اشترطت غادة ألا تظهر ببدلة رقص خاصة بعد الضجّة التي أُثيرت حول الفيديو، وأن غادة تقدّم شخصية راقصة معتزلة ما يعني بأنها لا تحتاج إلى الظهور ببدلة رقص قد تستفزّ جمهورها مجدّداً، ولكنها في العمل تدفعها الوحدة إلى استخدام طرق غير مشروعة من أجل أن تجمع ثروة هائلة مستغلّة علاقتها بالرجال.

من جهة أخرى، بدأت غادة أيضاً اختيار العمل الذي ستظهر من خلاله في الدراما الرمضانية 2018 لكنها لم تستقر نهائياً على المسلسل الذي ستشارك به.