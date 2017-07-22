 مراهقون يلتقطون فيديو لرجلا يغرق دون مساعدته - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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مراهقون يلتقطون فيديو لرجلا يغرق دون مساعدته

مراهقون يلتقطون فيديو لرجلا يغرق دون مساعدته
نورة الشهري(صدى):

تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو يوضح تجرد مجموعة من المراهقين الأمريكيين من الرحمة والتقطوا فيديو لرجل يغرق في المياه بينما يضحكون ويدخنون الماريجوانا.

ظهر الرجل يحاول الاستغاثة وهو يغرق في المياه وعلى الشاطئ الواقع بفلوريدا استوقف الموقف مجموعة من المراهقين لتصويره دون فعل أي شيء لمساعدته، وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، ضحكات المراهقين المتعالية بينما يراقبون غرق الرجل تدريجيا.

لكن السلطات كان لها رأي آخر بأن المراهقين ليس عليهم أي إدانة قانونية لأنهم لم يساعدوا الرجل أو يطلبوا المساعدة له، وكان الرجل الذي يدعى ” جمال دون ” 34 عاما قد غرق بعد لحظات من نزوله إلى البركة أمام المراهقين الذين يدخنون الماريجوانا، ووصفت الصحف الأميركية الحادث بالمأساة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13471 ] نشر منذ 1 ساعة

اسمه جمال
معروف اجل ليش ماانقذوة عيال
الله يكسر ايديهم

[ عدد التعليقات: 11558 ] نشر منذ 1 ساعة

هو غرق في نهر مو في بركه والشباب بما انهم يدخنون الحشيشه مو فاضين له ينقذونه

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 39 دقيقة

وين ربعنا المنبهرين بحضارة الغرب وانسانيتهم

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