بالصور.. شؤون المسجد الحرام تحتفي بزيارة " سفراء التطوع " - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزيارة وفد سفراء التطوع، حيث كان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ راجح الحارثي ورحب بهم، وأطلعهم سعادته على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام والعناية والرعاية الكريمة التي تسعى الرئاسة من خلالها أن تذلل كافة العقبات للقاصدين ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة .

عقب ذلك انتقل الوفد الزائر بالتنسيق والتعاون مع إدارة النظافة والفرش ليشاركوا في غسل وتنظيف صحن المطاف , ودهن وتطييب باب الكعبة المشرفة .

ثم انتقل وفد سفراء التطوع إلى مكتبة المسجد الحرام وكان في استقبالهم سعادة الأستاذ قاسم صغير , حيث أطلعهم على ما تحويه مكتبة المسجد الحرام من كتب قيّمة ثريّة بمختلف العلوم والمعارف , وما تقدمه من خدمات مباركة لزوار بيت الله العتيق، وما تعنى به المكتبة من اهتمام بالغ بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الكتب الشرعية والعلمية بلغة ” برايل ” .

وفي ختام الزيارة للمكتبة تبادل الوفد ومنسوبي المكتبة الهدايا التذكارية، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم وحفاوتهم بهذه الزيارة الكريمة. تلا ذلك زيارة لمعرض الهيئة التابع لإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام, والذي قدّم للوفد الزائر لمحة تعريفية إذ يقدم لهم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية، وعرضاً مرئي لصفة العمرة بعدة لغات (العربيالإنجليزيالأندونيسي الأوردو) ومطويات الحجاب والأذكار والدعاء وحصن المسلم وغيرها، وفي الجهة المقابلة معرض الرسالة المحمدية حيث هناك عرض مرئي لبعض الأخطاء والمخالفات الشرعية، وتوزيع كتب العقيدة الصحيحة وكتب طالب العلم بعدة لغات.

وأوضح فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن دور عضو الهيئة في المعارض تقديم التوجيه والإرشاد والمناصحة باللين والحسنى وتقديم الهدايا للزائرين.

