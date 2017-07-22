أزمة جديدة في انتظار الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

أزمة جديدة في انتظار الاتحاد
أكد رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أنه سيتخذ الإجراء القانونية ضد نادي الاتحاد، بسبب مماطلة العميد في دفع مستحقات صفقة ضم أحمد العكايشي.
وقال شرف الدين :” مسؤولو الاتحاد وعدونا بأن مستحقاتنا ستكون على رأس أولوياتهم، ونتمنى ألا نذهب بشكوى للجهات الدولية، نظرًا لأن العلاقات بين الأندية التونسية والسعودية طيبة وودية “.
وأضاف رئيس النجم التونسي :” سنقدم شكوى في الفيفا ضد نادي الاتحاد، حال عدم الحصول على قيمة انتقال العكايشي للعميد في الصيف الماضي “.
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