 أزمة جديدة في انتظار الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

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أزمة جديدة في انتظار الاتحاد

أزمة جديدة في انتظار الاتحاد
الرياض(صدى):

أكد رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أنه سيتخذ الإجراء القانونية ضد نادي الاتحاد، بسبب مماطلة العميد في دفع مستحقات صفقة ضم أحمد العكايشي.

 

وقال شرف الدين :” مسؤولو الاتحاد وعدونا بأن مستحقاتنا ستكون على رأس أولوياتهم، ونتمنى ألا نذهب بشكوى للجهات الدولية، نظرًا لأن العلاقات بين الأندية التونسية والسعودية طيبة وودية “.

 

وأضاف رئيس النجم التونسي :” سنقدم شكوى في الفيفا ضد نادي الاتحاد، حال عدم الحصول على قيمة انتقال العكايشي للعميد  في الصيف الماضي “.


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