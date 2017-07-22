أزمة جديدة في انتظار الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أنه سيتخذ الإجراء القانونية ضد نادي الاتحاد، بسبب مماطلة العميد في دفع مستحقات صفقة ضم أحمد العكايشي.

وقال شرف الدين :” مسؤولو الاتحاد وعدونا بأن مستحقاتنا ستكون على رأس أولوياتهم، ونتمنى ألا نذهب بشكوى للجهات الدولية، نظرًا لأن العلاقات بين الأندية التونسية والسعودية طيبة وودية “.

وأضاف رئيس النجم التونسي :” سنقدم شكوى في الفيفا ضد نادي الاتحاد، حال عدم الحصول على قيمة انتقال العكايشي للعميد في الصيف الماضي “.