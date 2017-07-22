بالفيديو.. طعن أمريكي حتى الموت أثناء تناوله الفطور - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم رجل على طعن احد الاشخاص بمدينة نيويورك بوضح النهار من آخر مما أدى إلى وفاته وسط الطريق.

وكان الرجل البالغ من العمر 31 عاما يجلس متناولا إفطاره عندما اقترب منه آخر ممسكا بسلاح أبيض ثم وجهه نحو صدر الرجل الذي نهض محاولا الفرار ليسقط وسط الطريق أمام سيارة بينما كان يحاول طلب المساعدة.

توفي الرجل لاحقا بالمستشفى، بينما ألقت الشرطة القبض على الرجل المشتبه به والبالغ من العمر 36 عاما، والذي ادعى أن الضحية هو من حاول قتله بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه.