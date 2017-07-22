أسرارك حصن حياتك فاحذري افشائها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

الأسرار التي تبدو صغيرة ، قد تسبب الكثير من المشاكل ، لذلك عليك سيدتي أن تحمي نفسك، وأسرتك من أي مشاكل عارضة قد تكون لها نتائج وخيمة، وفي هذا المقال تقدم لك موقع صدى عددا من الأسرار الخاصة بزوجك، والتي لا يجب أن تطلعيها لأحد مهما كان عزيزا عليك.

الأسرار السلوكية لكل رجل بعض التصرفات الغريبة والسلوكات المختلفة التي تجعل منه مختلفا عن البقية. فإذا أطلعك زوجك عليها، إحرصي على أن تكون سرا بينكما فقط، ومن هذه الأسرار: الهوايات نعني الهوايات التي قد يراها البعض غريبة أو مثيرة للاستهجان. فبعض الرجال يحبون وضع طلاء الأظافر لزوجاتهم، أو مشاهدة الكرتون، أو غيرها من الهوايات التي قد لا يقبلها آخرون.

و دور الزوجين هو التخفيف من عيوب الطرف الآخر وإصلاحها، وكتمانها، مثل العقد النفسية يعاني الكثير من الناس تقريبا من عقد ومخاوف غريبة، بين الخوف من المرتفعات، وحتى الخوف من الحشرات والحيوانات. فإذا قام شريكك بمشاركتك البعض من مخاوفه، فذلك لا يعطيك الحق في أن تخبريها لأي كان .

و الأسرار الخلقية أجسادنا أيضا تحمل الكثير من الأسرار، بين شهوات مبطنة وضعف، وحتى عيوب خلقية أو علامات مختلفة، وكما أن جسم زوجك هو ملك لك وحدك، فحتى أسرار جسده تبقى لك فقط، ولا يجب أن تشاركيها لغيرك.

و الفراش لا يجب أن تخرج المحادثات الخاصة بالفراش بعيدا عنه،فمن أكبر العيوب ومن أهم الأشياء التي تمتهن كرامة الرجال والنساء على حد السواء، أن تخرج تلك الأسرار.

وحياتك هي ملك لك، وبيدك أنت مفاتيح سعادتك وحتى شقائك، فلا تعطي مفاتيح حياتك لغيرك حتى يعبث بها أو يؤثر على مجرياتها.