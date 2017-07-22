اتفاق روسي مع المعارضة السورية لخفض التصعيد بالغوطة الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن مسؤولين من الوزارة وقعوا على اتفاق مع المعارضة السورية خلال مباحثات سلام في القاهرة حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية.

وأعلنت روسيا أن الأطراف وقعوا اتفاقات تم بموجبها ” تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد ” .

وأضافت الوزارة أن جميع الأطراف وافقوا على اعتماد ” طرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان خلال الأيام القادمة وتم الإتفاق على تأمين حرية التحرك للمقيمين ” .

وتعتبر منطقة الغوطة الشرقية معقلا للفصائل المقاتلة قرب دمشق، وتشكل هدفا للعمليات العسكرية التي تشنها القوات النظامية وحلفاؤها.

ويذكر أنه قتل أكثر من 330 ألف شخص بينهم نحو مائة ألف مدني، خلال أكثر من ست سنوات من النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حين انطلقت مظاهرات معارضة للنظام.