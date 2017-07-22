بالفيديو..العناية الإلهية تنقذ 892 راكبا من كارثة على متن طائرتين - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أنقذت العناية الإلهية 892 راكبا كانوا يستقلوا طائرتين من كارثة جوية بعد أن التقيتا في نفس الارتفاع باتجاهين متعاكسين بسبب سوء الفهم بين الطيار والمراقب الجوي .

وكانت طائرة السوبر جامبو الإماراتية تسير ناحية طائرة ” طيران سيشل ” في نفس المسار فوق المجال الجوي لجمهورية موريشيوس، وأعطى المراقب الجوي توجيهه بالنزول إلى ارتفاع 38000 قدم ، ليقوم قائد الطائرة الإماراتية بالنزول إلى ارتفاع 36 ألف قدم .

وعلق مختصون بالطيران على أن استخدام نفس المسار للطائرات يأتي حسب تخطيط المجال الجوي، ووفق زوايا محددة بين كل مسار وآخر ، وعزوا الحادثة إلى إرهاق الطيارين ، وعدم إعادة المراقب الجوي للتوجيه.