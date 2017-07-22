بالفيديو..العناية الإلهية تنقذ 892 راكبا من كارثة على متن طائرتين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..العناية الإلهية تنقذ 892 راكبا من كارثة على متن طائرتين
أنقذت العناية الإلهية 892 راكبا كانوا يستقلوا طائرتين من كارثة جوية بعد أن التقيتا في نفس الارتفاع باتجاهين متعاكسين بسبب سوء الفهم بين الطيار والمراقب الجوي .
وكانت طائرة السوبر جامبو الإماراتية تسير ناحية طائرة ” طيران سيشل ” في نفس المسار فوق المجال الجوي لجمهورية موريشيوس، وأعطى المراقب الجوي توجيهه بالنزول إلى ارتفاع 38000 قدم ، ليقوم قائد الطائرة الإماراتية بالنزول إلى ارتفاع 36 ألف قدم .
وعلق مختصون بالطيران على أن استخدام نفس المسار للطائرات يأتي حسب تخطيط المجال الجوي، ووفق زوايا محددة بين كل مسار وآخر ، وعزوا الحادثة إلى إرهاق الطيارين ، وعدم إعادة المراقب الجوي للتوجيه.
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