أسرة المتوفي " الحازمي " تصل إلى تركيا لاستلام جثمانه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وصل ذوو المتوفى سعود حسان الحازمي،-40 عاما-، إلى تركيا، لتسلم جثمانه، وإجراء ترتيبات نقله إلى المملكة.

وكشفت مصادر أن زوجة المتوفى تتمتع بصحة جيدة بعد خروجها من المستشفى الذي أدخلت له بعد سماعها نبأ وفاته.

وأضافت: بعد وقوع حادثة السقوط تم احتواء أطفال ” الحازمي ” بمعرفة إحدى الأسر السعودية الموجودة بأوزنجول التركية، حتى تم التواصل مع ذويه؛ ليحضروا لتسلّمهم.

وكان المواطن سعود الحازمي الذي يعمل معلماً في قطاع صبيا التعليمي قد توفي بعد سقوطه من مرتفعات أوزنجول التركية، حيث كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته هُناك.