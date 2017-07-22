بالفيديو.. مسيحي يشارك المسلمين الصلاة خارج المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من خارج المسجد الأقصى، يظهر مسيحي وهو يشارك المسلمين الصلاة.

ويظهر المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، الشاب المسيحي وهو يقف في صفوف المصلين، ويؤدي الصلاة الجمعه، خارج المسجد الأقصى.

يذكر أن ساحة المسجد الأقصى شهدت مواجهات ساخنه بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، بعدما وضع الاحتلال بوابات إلكترونية في مداخل المسجد.