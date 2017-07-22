" الجوازات ": لا إصدار للخروج النهائي دون تجديد الإقامة ودفع الرسوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجهت ” الجوازات ” أصحاب المؤسسات والشركات المتسائلين عن الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة مهلة حملة ” وطن بلا مخالف ” ولم يفلحوا في إصدارها إلكترونياً وجاء ردها بشأن الخروج النهائي للمخالفين بتغريدة ظهر اليوم السبت قالت من خلالها “للاستفادة من المهلة يجب على المخالف المغادرة فور حصوله على تأشيرة الخروج النهائي لتجنب إعادة تطبيق العقوبات “.

وتوالت بعدها مجموعة تساؤلات عن إمكانية إصدار ” خروج نهائي ” لمن انتهت إقاماتهم، فجاء الرد”أهلاً بك، يلزم سريان صلاحية هوية مقيم شاكرين تواصلك”،ما يلزم بدفع رسوم المرافقين إذا كان لدى المقيم تابعين ومرافقين.