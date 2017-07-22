مي كساب تحتفي بعاصمة السياحة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

في أول مشاركة فنية لها في المملكة العربية السعودية، تطل الفنانة والمطربة المصرية مي كساب على جمهور مهرجان الكوميديا الدولي في دورته الثالثة خلال الفترة من 3 إلى 9 ذي القعدة 1438هـ، الموافق 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2017م، وتطلق أغنية خاصة بهذه المناسبة.

وكشف مسؤولو ” مهرجان الكوميديا الدولي ” الذي ينطلق على ” مسرح المفتاحة ” ضمن ” مهرجان أبها يجمعنا ” المواكب لاحتفالات المدينة بلقب ” عاصمة السياحة العربية لعام 2017 ” ، أن الفنانة المصرية التي تشارك في بطولة العرض النسائي ” سوبر كيوت ” ستقدم أغنية خصيصًا لمدينة ” أبها ” وأهلها ومصطافيها، وذلك في سياق العرض المسرحي.

وتتضمن الأغنية التي كتبها ولحنها محمد الفنان، ووزعها موسيقيًا ” أوكا ” ، رسالة موجهة لمدينة أبها تقول فيها: ” يا عروس الجبل.. سيدة الضباب.. يا عاصمة السياحة العربية.. يا أبها يا بلد الترحاب.. هلا وغلا بكل الأحباب ” .

وقالت ” كساب ” : إنها تخوض أولى تجاربها الفنية في المملكة من خلال مسرحية ” سوبر كيوت ” بمشاركة الفنانات الخليجيات هيا الشعيبي، نيرمين محسن، هند محمد، وسارة اليوسف، حيث تجسد دور مدربة رياضية ضمن أحداث العرض الذي يرصد واقع الرياضة النسائية في المملكة، والمشكلات العديدة التي تصادف المرأة السعودية الراغبة في الحفاظ على رشاقتها، وما قد تتعرض له من عمليات نصب وخداع من المراكز غير المعتمدة ” .

كما أعربت عن سعادتها؛ لأن العرض سيكون في مدينة ” أبها ” المعروفة بمناخها الرائع وأهلها المضيافين، مشيرة إلى أنها حرصت على توجيه التحية لأهلها من خلال الأغنية، متمنية أن تحوز إعجاب الجمهور.