بالفيديو.. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من آبار الصحراء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو، لابتكارا جديدا من نوعه، قام به مواطن لرفع الماء من بئر في الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب .

وأوضح المواطن من خلال مقطع الفيديو خطوات تصنيع الابتكار، الذي يساعد الطيور و الحيوانات في شرب الماء، معتمدا على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء .