بالفيديو.. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من آبار الصحراء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من آبار الصحراء
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو، لابتكارا جديدا من نوعه، قام به مواطن لرفع الماء من بئر في الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب .
وأوضح المواطن من خلال مقطع الفيديو خطوات تصنيع الابتكار، الذي يساعد الطيور و الحيوانات في شرب الماء، معتمدا على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء .
فيديو..
سعودي يبتكر عبر #الطاقة_الشمسية طريقة لرفع الماء من بئر في منتصف الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب
–#منوعات pic.twitter.com/KnsqNKpsgy
— قبل قليل (@QablQalel) July 21, 2017
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1017 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه كل خير .