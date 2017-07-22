 بالفيديو.. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من آبار الصحراء - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من آبار الصحراء

بالفيديو.. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من آبار الصحراء
طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو، لابتكارا جديدا من نوعه، قام به مواطن لرفع الماء من بئر في الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب .

وأوضح المواطن من خلال مقطع الفيديو خطوات تصنيع الابتكار، الذي يساعد الطيور و الحيوانات في شرب الماء، معتمدا على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء .


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