بالصور.. خسائر السياحة التركية واليوناينة من الزلزال المدمر - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قطع السياح عطلاتهم وهربوا من المنتجعات التركية واليونانية، بعدما ضرب زلزال مدمر المنطقة، وسط نصائح من بعض مندوبي السفر للسياح بالنوم على الكراسي الشمسية.

وشُوهدت حشود ضخمة في مطار كوس الدولي، حيث حاول السياح مغادرة الجزيرة اليونانية، وافترش الكثيرون منهم الأرض مع أمتعتهم خارج صالات المغادرة، وفق صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.

وقال الخبراء إن 29 هزة أصابت المنطقة المتضررة منذ وقوع الكارثة الطبيعية، مشيرين إلى أن عمليات الإنقاذ جارية.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 500 آخرون بعد أن ضرب الزلزال القوي الساحل التركي، ما أثار “تسونامي” ضرب منتجعات على البحر المتوسط وبحر إيجة ودمّر مباني في جميع أنحاء المنطقة.