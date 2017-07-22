المحكمة تنهي النزاع على " طاش ما طاش " بين الحمود والسدحان والقصبي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قضت محكمة الاستئناف بالرياض بأحقية المخرج عامر الحمود، في امتلاك اسم المسلسل وتعويضه بمبلغ قدره مليون و300 ألف ريال، بعد المطالبات التي استمرت لسنوات طويلة وتحديدًا منذ عام 1996 بين المخرج، والممثلين عبدالله السدحان، وناصر القصبي.

وكشف المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالعزيز السنيدي، أن محكمة الاستئناف الإدارية السادسة أصدرت قراراً بأحقية “ الحمود ” للحقوق الفكرية لمسمى مسلسل “طاش ماطاش”؛ لتعاقده مع الوزارة باسمه واسم مؤسسته؛ إنفاذاً لقرار لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام.

وأوضح أن “ القصبي ” ، و ” السدحان ” كانا قد اعترضا على الحكم، فأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف، وهي أعلى درجة قضائية في المحكمة الإدارية قراراً برفض مطلبيهما بإبطال ما توصلت إليه اللجنة المعنية بحقوق المؤلف؛ ليكون بذلك الحكم نافذاً، والقاضي بإلزام كل من “ السدحان ” و ” القصبي ” بدفع مبلغ قدره مليون و300 ألف ريال؛ تعويضاً لـ ” الحمود ”؛ لاستغلال اسم المسلسل دون الحصول على موافقة خطية من الصادر له الاسم الرسمي من الجزء الرابع وحتى السادس عشر، بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وهو ما ورد في ردّ الاستئناف.