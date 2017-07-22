بالفيديو.. سائق سيارة صرف صحي يفرغ الحمولة في بحر ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد سيارة صهريج الصرف الصحي وهو يفرغ حمولته داخل بحر ينبع، وقرب منطقة سكنية.

وأوظهر المقطع الذي وثق به مواطن الواقعة، السائق وهو يفرغ حمولة السيارة في بحر ينبع، وبالقرب من منطقة سكنية دون تحمل للمسؤولية.