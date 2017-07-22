بالفيديو.. سائق سيارة صرف صحي يفرغ الحمولة في بحر ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سائق سيارة صرف صحي يفرغ الحمولة في بحر ينبع
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد سيارة صهريج الصرف الصحي وهو يفرغ حمولته داخل بحر ينبع، وقرب منطقة سكنية.
وأوظهر المقطع الذي وثق به مواطن الواقعة، السائق وهو يفرغ حمولة السيارة في بحر ينبع، وبالقرب من منطقة سكنية دون تحمل للمسؤولية.
#مواطن_يوثق استهتار قائد صهريج الصرف الصحي بعد أن فرّغ حمولته داخل بحر #ينبع وقرب منطقة سكنية.#صهريج_صرف_ببحر_ينبع pic.twitter.com/fg4sMXhAOE
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 22, 2017
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1017 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودك من غطسه فيها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15569 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى البحر ماسلم