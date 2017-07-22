أغرب حيل عناصر داعش للخروج من العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

لجأ مقاتلو تنظيم داعش المتطرف إلى حيلة غريبة للفرار وسط المدنين من مدينة الموصل العراقية، عقب هزيمتهم حيث استعانوا بمختلف تقنيات التجميل، و حرصوا على وضع أحمر الشفاه، كما رسموا حواجبهم، واستخدموا مساحيق لتلوين البشرة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورا لمقاتلين من داعش، وقد ارتدوا العباءات النسائية السوداء، وآثار الماكياج بادية على وجوههم.

ومن الأمور التي تسهل ضبط “الدواعش المتنكرين” عدم انتباههم إلى شعر الوجه، الأمر الذي يجعلُ من ينظر إليهم يدرك بسهولة أن الأمر لا يتعلق بنساء.

وحاول آخر مقاتلي داعش التحصن في المدينة القديمة للموصل، التي شهدت تدمير أكثر من 5 آلاف مبنى، خلال الأسابيع الأخيرة، وفق تقديرات للأمم المتحدة.