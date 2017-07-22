هروب 4 نزلاء من سجن تبوك ومتحدث السجون ليس بينهم محكوم بالقصاص - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

بالإستفسار من المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور/ أيوب بن حجاب بن نحيت عن مدى صحة هروب 4 من نزلاء سجن تبوك العام أفاد بأنه في فجر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٨ وفي تمام الساعة الخامسة والنصف تمكن 4 نزلاء في إدارة سجن تبوك من الهروب كما نفى الدكتور بن نحيت بعض المعلومات المتداولة التي تفيد بأن أحد النزلاء محكوم بالقصاص، وأكد بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لإستكمال إجراءات البحث والتحقيق بحكم الإختصاص.

