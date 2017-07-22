بالصور.. أموال فقراء وموظفي اليمن في مخازن الحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

انشترت صور تفضح الثراء الفاحش الذي يتمتع به الحوثيون منذ اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء أواخر 2014، في الوقت الذي ترفض الميليشيات الانقلابية صرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها للشهر العاشر على التوالي، وذلك وسط مخاوف من مصير أموال اليمنيين التي تنهب باستمرار.

وتستفز مظاهر الثراء المفاجئ وغير المشروع للمئات من مشرفي الحوثيين، ملايين اليمنيين الفقراء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وموظفي الدولة الذين يصادرون مرتباتهم للشهر العاشر على التوالي ويمتنعون عن صرفها.

كما أثارت صورة متداولة لأحد “بدرومات” مشرف حوثي وهو مكدس بمليارات الريالات، عاصفة سخط واسعة، بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد الانقلابيين الذين يسرقون مرتبات الموظفين وينهبون المال العام، ويفرضون الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، ويجمعون التبرعات منهم تحت مسمى دعم البنك المركزي لدفع الرواتب.