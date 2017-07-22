 جهاز تبريد للمركبات يعمل على الطاقة الشمسية - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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جهاز تبريد للمركبات يعمل على الطاقة الشمسية




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