شرطة الرياض تكشف غموض اختفاء شاحنة وحمولتها بأحد المستودعات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد من جنسية عربية يعرض بضاعة عبارة عن 285 شاشة تلفزونية بأقل من قيمتها السوقية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض أنه توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة عن قيام وأضاف “عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها ووضع الشخص تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة .

ووفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات أشارت الدلائل إلى تورطه وأربعة آخرين بالتخطيط والوقوف خلف سرقة شاحنة نقل بحمولتها مٌبلغ عن اختفائها و قائدها بتاريخ 23/10/1438هــ ، وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة واتضح أن ثلاثة منهم مطلوبين على ذمة قضايا أخرى, وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالدلالة على موقع إخفاء الشاحنة وحمولتها بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.

وأضاف أنه التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.