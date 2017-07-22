مصادر: يوسف بطرس غالي في القاهرة قريبا - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

كشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة اليوم السبت أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق سيكون الشخصية الثالثة التى ستعود لمصر بعد إنتهاء ملف التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بعد عودة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم .

وقالت المصادر، إنه جاري الإنتهاء من ملف التصالح بين الدكتور ” يوسف بطرس غالى ” و جهاز الكسب غير المشروع ورفع إسمه من قوائم الترقب والوصول والضبط تمهيدا لعودته لمصر خلال الأيام القادمة خاصة بعد تلقى جهاز الكسب خطابا من الأمم المتحدة بشأن مكافآت يوسف بطرس غالى خلال عمله مستشارا اقتصاديا طوال 6 سنوات من الفترة 1981 وحتى 1987 حيث حصل على مليونى دولار مقابل عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة .

وأضافت المصادر : كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع خطابا من مجلس الوزراء بشأن مرتب وزير المالية الأسبق خلال عمله مستشارا إقتصاديا بعدة جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 والتى كان يتقاضي عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا حيث لم يحسب خبراء الكسب غير المشروع هذه الأموال ضمن ثروته على أن يتم إعادة تقييم المستحقات المالية على الوزير الأسبق، وطرح المبلغ الذى كان يتقاضاه من مجلس الوزراء من المبلغ الذى سبق وتقديره عليه، والذى يقترب من المليار .