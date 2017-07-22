 شرطة الرياض تقبض على 6 وافدين بحوزتهم 2650 شريحة مسبقة الدفع - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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شرطة الرياض تقبض على 6 وافدين بحوزتهم 2650 شريحة مسبقة الدفع

شرطة الرياض تقبض على 6 وافدين بحوزتهم 2650 شريحة مسبقة الدفع
سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة اشكالها فقد توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة تفيد عن اتخاذ عدد من العمالة الوافدة شقة سكنية بأحد احياء وسط العاصمة الرياض وكراً لها لممارسة نشاطات غير نظامية تمثلت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات و تفريغه في شرائح اتصال مسبقة الدفع لغرض المتاجرة بها لحسابهم الخاص .

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقه بجملة من الاجراءات البحثية , أسفرت عن ضبط ستة متهمين بحوزتهم عدد ( 2650 ) شريحة اتصال مسبقة الدفع و عدد ( 4 ) جهاز قارئ بينات يستخدم في سحب و تحميل الرصيد و عدد ( 6 ) جهاز قارئ بصمة و عدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر محمول , وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب اليهم .

تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 55 دقيقة

س / من يقف ورائهم من كبار شركة الاتصالات وكيف وصلت لهم البضاعة بكل سهولة .
هنا نطالب هيئة الفساد التدخل والتحقيق بمساعدة البحث الجنائي لمعرفة تلك الشخصيات .

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