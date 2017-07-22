 بالفيديو.. اسيل عمران ترقص السالسا بشكل رهيب - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. اسيل عمران ترقص السالسا بشكل رهيب

بالفيديو.. اسيل عمران ترقص السالسا بشكل رهيب
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة أسيل عمران مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، وهي ترقص السالسا .

حيث ظهرت أسيل في الفيديو وهي ذاهبه لدرس تعليم رقصة السالسا بعد ان تركتها لفترة ، ثم ذهبت مع مدربها لتناول الغداء والسينما .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ما حصلت رجال يطلعون الشحنه الزائده اللي فيها جيل منيل 😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين

الزين زين يعرف يرقص او لا
هي ماتجي تعلمني الرقص

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