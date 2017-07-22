بالفيديو.. اسيل عمران ترقص السالسا بشكل رهيب - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 2 ساعتين 1٬446 3 فن وثقافة بالفيديو.. اسيل عمران ترقص السالسا بشكل رهيب نورة الشهري(صدى): نشرت الفنانة أسيل عمران مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، وهي ترقص السالسا . حيث ظهرت أسيل في الفيديو وهي ذاهبه لدرس تعليم رقصة السالسا بعد ان تركتها لفترة ، ثم ذهبت مع مدربها لتناول الغداء والسينما . الوسوم:اسيل عمران, رقصة السالسا
صداوي[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما حصلت رجال يطلعون الشحنه الزائده اللي فيها جيل منيل 😂😂😂😂
الثامري[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزين زين يعرف يرقص او لا
هي ماتجي تعلمني الرقص
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15569 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب