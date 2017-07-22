بالفيديو.. اسيل عمران ترقص السالسا بشكل رهيب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة أسيل عمران مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، وهي ترقص السالسا .

حيث ظهرت أسيل في الفيديو وهي ذاهبه لدرس تعليم رقصة السالسا بعد ان تركتها لفترة ، ثم ذهبت مع مدربها لتناول الغداء والسينما .