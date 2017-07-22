بالأسماء.. المقبولين في وظائف الهلال الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أسماء مجتازي المسابقة الوظيفية الأخيرة على وظائف “ فني أجهزة طبية ”.

وطلبت الهيئة الذين اجتازوا المسابقة الوظيفية الأخيرة الحضور لمقر الهيئة الرئيسي (بمدينة الرياض) لاستكمال مسوغات التعيين، مع مراعاة إحضار التالي:

1- الهوية الوطنية (الأصل) مع صورة.

2- بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول (الأصل) مع الصورة.

3- إحضار أصل المؤهل العلمي مع الصور.

4- إحضار صورتين شخصية مقاس (4*6).

على أن يتم استقبال المقبولين يوم الأحد الموافق 1438/10/29هـ وحتى تاريخ 1438/11/02هـ من الساعة (9) ص وحتى الساعة (12:30)م.

أسماء مجتازي المسابقة الوظيفية النهائية لوظيفة (فني أجهزة طبية):

1- مبارك سعيد مبارك الدوسري.

2- أسامة يحيى ابراهيم نانتومي.

3- عبدالله شوقي عبدالله الحلال.

4- علي عبدالله سعد القحطاني.

5- وسام عالي علي الحربي.

6- باسم علي محمد الصم.

7- فهد سعد منور المطيري.

8- احمد عثمان محمد الرشيد.

9- عبدالإله سعيد علي باكدم.

10- خالد خضر محمد المالكي.

11- عبدالله حسن هادي محزري.

12- عبدالمجيد ناصر زيد البريك.

13- احمد محمد موسى شعيب.

14- محمد علي أحمد الشهري.