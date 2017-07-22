بالأسماء.. المقبولين في وظائف الهلال الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

بالأسماء.. المقبولين في وظائف الهلال الأحمر
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أسماء مجتازي المسابقة الوظيفية الأخيرة على وظائف “ فني أجهزة طبية ”.
وطلبت الهيئة الذين اجتازوا المسابقة الوظيفية الأخيرة الحضور لمقر الهيئة الرئيسي (بمدينة الرياض) لاستكمال مسوغات التعيين، مع مراعاة إحضار التالي:
1- الهوية الوطنية (الأصل) مع صورة.
2- بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول (الأصل) مع الصورة.
3- إحضار أصل المؤهل العلمي مع الصور.
4- إحضار صورتين شخصية مقاس (4*6).
على أن يتم استقبال المقبولين يوم الأحد الموافق 1438/10/29هـ وحتى تاريخ 1438/11/02هـ من الساعة (9) ص وحتى الساعة (12:30)م.
أسماء مجتازي المسابقة الوظيفية النهائية لوظيفة (فني أجهزة طبية):
1- مبارك سعيد مبارك الدوسري.
2- أسامة يحيى ابراهيم نانتومي.
3- عبدالله شوقي عبدالله الحلال.
4- علي عبدالله سعد القحطاني.
5- وسام عالي علي الحربي.
6- باسم علي محمد الصم.
7- فهد سعد منور المطيري.
8- احمد عثمان محمد الرشيد.
9- عبدالإله سعيد علي باكدم.
10- خالد خضر محمد المالكي.
11- عبدالله حسن هادي محزري.
12- عبدالمجيد ناصر زيد البريك.
13- احمد محمد موسى شعيب.
14- محمد علي أحمد الشهري.
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