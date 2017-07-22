متخصصون: لاعلاقة بين البهاق ومرض السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

تشارك المملكة في فعاليات اليوم العالمي لمرضى البهاق وكثفت عدد من الجهات برامجها التثقيفية والتوعوية حول هذا المرض .

وفي هذا الجانب نظمت الجمعية الخيرية للإرشاد وتنمية الأسرة “إرشادي” بالتعاون جمعية فال لمرضى البهاق برامج تعريفية في حديقة البجيري بالدرعية .

و استضافت جمعية ارشادي الفنانة شهد العنزي التي قامت برسم لوحة لدعم مرضى البهاق وأهدت جمعية ارشادي تلك اللوحة لجمعية فال وجميع مرضى البهاق .

كما استضافت جمعية ارشادي عدد من المرضى والمشاهير وأبطال جمعية إنسان للأيتام والذين عبرو عن فرحتهم بهذه الفعاليات وبما تقدمه جمعية إرشادي من برامج .ولاقى البرنامج تفاعل الحضور كباراً وصغاراً .

وأكد عدد من المتخصصين في الأمراص الجلدية على هامش الفعالية أن البهاق هو مرض جلدي شائع يصيب حوالى 3% من سكان العالم ويعتبر مرض حصري على الجلد، وبالتالي فإن مريض البهاق يحافظ على جميع أعضاء جسده تماما،

ولا يوجد سبب رئيسي للبهاق ، ويمكن أن يصيب البهاق جميع أنواع البشرة لكنه يظهر بوضوح أكثر في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة على شكل بقع بيضاء في الجلد وعادةً لا يحتاج الى فحوص مخبرية إلا إذا شك الطبيب في وجود أمراض أخرى مصاحبة تتعلق بخلل جهاز المناعة ، ويظهر البهاق كبقع خالية اللون وقد يبدأ محدوداً في الجسم لكنه ينتشر في أجزاء مختلفة من الجسم، وتتنوع استجابة علاج البهاق من منطقة إلى أخرى وأصعب المناطق هي التي تكثر فيها الاحتكاك كاليدين والقدمين وما حول المفاصل ، ونفى المتخصصين في الأمراض الجلدية إمكانية تحول هذه البقع إلى أمراض سرطانية، مؤكدين بأن هذا غير صحيح حيث لا يوجد علاقة بين البهاق وسرطان الجلد.

ويصاب الاشخاص المحاطين بالمصاب بالبهاق بردة فعل سلبية مما قد تؤثر على المصاب وتعد عامل مؤثر على الصحة النفسية، مما يستلزم التوعية والتثقيف ومساعدة المصابين به ومساندتهم .