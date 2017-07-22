 مدارس التعليم النموذجية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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مدارس التعليم النموذجية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

مدارس التعليم النموذجية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت إدارة مدارس التعلم النموذجية الأهلية بالرياض وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، وذلك للعمل بمقر المدارس في حي قرطبة بمدينة الرياض – شارع الحسن بن حسين- خلف أسواق طلائع الوسام.
وأبرزت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– معلم إسلاميات.
– معلم اجتماعيات.
– مساعد إداري.
– محضر مختبر.
– سكرتير (معهد الإدارة).
– حارس أمن.
– سائقي باصات.
وأوضحت الإدارة، أن موعد المقابلات للمتقدمين سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 1438/11/1هـ، ولمدة يوم واحد، بمقر الإدارة العامة للمدارس، وفق الآتي:
– ستكون مقابلة المتقدمين على وظائف المعلمين ومحضري المختبر من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.

– ومقابلة المتقدمين على وظائف سكرتير وحراس الأمن وسائقي الباصات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.


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