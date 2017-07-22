مدارس التعليم النموذجية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

مدارس التعليم النموذجية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة
طرحت إدارة مدارس التعلم النموذجية الأهلية بالرياض وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، وذلك للعمل بمقر المدارس في حي قرطبة بمدينة الرياض – شارع الحسن بن حسين- خلف أسواق طلائع الوسام.
وأبرزت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– معلم إسلاميات.
– معلم اجتماعيات.
– مساعد إداري.
– محضر مختبر.
– سكرتير (معهد الإدارة).
– حارس أمن.
– سائقي باصات.
وأوضحت الإدارة، أن موعد المقابلات للمتقدمين سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 1438/11/1هـ، ولمدة يوم واحد، بمقر الإدارة العامة للمدارس، وفق الآتي:
– ستكون مقابلة المتقدمين على وظائف المعلمين ومحضري المختبر من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.
– ومقابلة المتقدمين على وظائف سكرتير وحراس الأمن وسائقي الباصات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.
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