مدارس التعليم النموذجية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت إدارة مدارس التعلم النموذجية الأهلية بالرياض وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، وذلك للعمل بمقر المدارس في حي قرطبة بمدينة الرياض – شارع الحسن بن حسين- خلف أسواق طلائع الوسام.

وأبرزت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– معلم إسلاميات.

– معلم اجتماعيات.

– مساعد إداري.

– محضر مختبر.

– سكرتير (معهد الإدارة).

– حارس أمن.

– سائقي باصات.

وأوضحت الإدارة، أن موعد المقابلات للمتقدمين سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 1438/11/1هـ، ولمدة يوم واحد، بمقر الإدارة العامة للمدارس، وفق الآتي:

– ستكون مقابلة المتقدمين على وظائف المعلمين ومحضري المختبر من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.

– ومقابلة المتقدمين على وظائف سكرتير وحراس الأمن وسائقي الباصات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.