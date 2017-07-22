السيف القابضة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة السيف القابضة، وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادات الدبلوم، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف على مسمى:

1- مشرف عمليات التشغيل (وظيفتين): شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

2- رئيس وحدة ورشة المشروع: الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 20 يوليو 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من ” هنا “