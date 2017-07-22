موناكو يشترط 190 مليون جنيه إسترليني لرحيل " مبابي " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نفى نادي موناكو الفرنسي نية الإستغناء عن نجمه الشاب كيليان مبابي بسهولة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الاهتمام الكبير للموهبة الصاعدة من قبل كبار أندية أوروبا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة، إن إدارة نادي موناكو طالبت نظيرتها في ريال مدريد بدفع 190 مليون جنيه إسترليني لقاء انتقال مبابي إلى سانتياجو بيرنابيو.

وتأتي مطالب موناكو بعد التهديدات التي أصدرتها إدارة الفريق تجاه الأندية الطامعة في ضم مبابي، إذ لمح النادي أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حال أقدمت بعض الفرق في التفاوض مع اللاعب دون إذن فريق الإماراة الفرنسية.

وقال النادي الخميس: “عدة أندية أوروبية كبرى، قامت بأفعال تتعارض مع المادة 211 من النظام الإداري للدوري الفرنسي لكرة القدم والمادة 18-3 من اللائحة التنفيذية وتنظيم انتقالات اللاعبين التابع للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)”.

وأضاف أنه “من أجل القضاء على هذا التصرف غير المقبول، فإن نادي موناكو سيطلب من رابطة الدوري الفرنسي وفيفا البدء في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأندية التي تخرق تلك القواعد “.

وقاد مبابي موناكو الموسم الماضي للتويج بالدوري الفرنسي لكرة القدم، الذي احتكره باريس سان جيرمان في الأعوام الماضية، كما ساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.