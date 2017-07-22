فتح باب القبول بالأمن العام على رتبة " جندي " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

فتحت مديرية الأمن العام ” القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ” ، باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة ” جندي ” للدورة التأهيلية الخاصة رقم 20 بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وذلك لخريجي الثانوية العامة.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية على الرابط https://jobs.moi.gov.sa ، خلال الفترة 7 – 16 / 11 / 1438 هـ.

ودعت المتقدمين إلى التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة في الموقع الإلكتروني وسيكون العمل بعد التخرج داخل المملكة “الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية” أو خارج المملكة بإحدى سفارات المملكة.

واشترطت مديرية الأمن العام، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة، وأن لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً، وأن لا يقل طول المتقدم عن 175 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن 75%، تخصص “علمي – شرعي – إداري، وأن لا تقل نتيجة اختبار القدرات عن 55%، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز الكشف الطبي، واختبار المقابلة الشخصية واختبار القبول التي يحددها الأمن العام لذلك.