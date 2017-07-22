أبها.. خضرة وماء يحيلانها إلى بستان بهيج - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

على علو شاهق يعانق السحاب لمرتفعات جبال السروات؛ تتكئ أبها على حوض من الجبال، كأنما هي حصنها المنيع، تزينه خضرة وماء، يحيلانها إلى بستان بهيج، لحنه النحل والطير، ورائحته البعيثران والشيح وأطياف الزهور.

هكذا تبدو مدينة أبها في لقطتين جويتين لمشروع مجلس التنمية السياحية لتوثيق معالمها بعدسة الفنان أحمد حاضر، وهي تواصل احتفالاتها بلقب عاصمة السياحة العربية الذي فازت به بعد منافسة مع عدد من المدن العربية.

ويظهر في اللقطة بحيرة السد بجمالها الذي يعطي المدينة طابعًا متفردًا، إلى جانب جبل ذرة الشهير بالجبل الأخضر، مع تشكيلات جميلة من السحب.

