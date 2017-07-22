 الهيئة الملكية في يبنع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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الهيئة الملكية في يبنع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة

الهيئة الملكية في يبنع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها وظائف تعليمية شاغرة لحملة مؤهل البكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بقسم التدريس والشؤون الأكاديمية بمعاهد ومدارس الهيئة بينبع، وفقاً للتفاصيل الموضحة على الرابط أدناه.
الوظائف:-
1- معلم حاسب آلي.
2- معلم مسار نطق وتواصل.
3- معلم صفوف أولية.
4- معلم تربية فنية.
5- معلم مسار توحد.
6- معلم لغة إنجليزية.
7- معلم تربية بدنية.
8- معلم رياضيات.
9- معلم كيمياء.
10- معلم فيزياء.
11- معلم لغة عربية.
12- معلم إرشاد طلابي/ علم نفس.
13- معلم تربية إسلامية.
شروط الوظيفة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي
– أن لا يقل التقدير عن جيد جداً
– أن لا تقل درجة كفايات المعلمين عن 50 في العام والتخصص
– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج
– أن يكون التخصص مطابق لما هو موضح قرين كل وظيفة
– إجادة اللغة الإنجليزية
للتقديم من خلال الرابط التالي
https://goo.gl/rNohNU


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