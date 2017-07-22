الهيئة الملكية في يبنع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها وظائف تعليمية شاغرة لحملة مؤهل البكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بقسم التدريس والشؤون الأكاديمية بمعاهد ومدارس الهيئة بينبع، وفقاً للتفاصيل الموضحة على الرابط أدناه.

الوظائف:-

1- معلم حاسب آلي.

2- معلم مسار نطق وتواصل.

3- معلم صفوف أولية.

4- معلم تربية فنية.

5- معلم مسار توحد.

6- معلم لغة إنجليزية.

7- معلم تربية بدنية.

8- معلم رياضيات.

9- معلم كيمياء.

10- معلم فيزياء.

11- معلم لغة عربية.

12- معلم إرشاد طلابي/ علم نفس.

13- معلم تربية إسلامية.

شروط الوظيفة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي

– أن لا يقل التقدير عن جيد جداً

– أن لا تقل درجة كفايات المعلمين عن 50 في العام والتخصص

– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج

– أن يكون التخصص مطابق لما هو موضح قرين كل وظيفة

– إجادة اللغة الإنجليزية

للتقديم من خلال الرابط التالي

https://goo.gl/rNohNU