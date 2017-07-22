الهيئة الملكية في يبنع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

الهيئة الملكية في يبنع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة
طرحت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها وظائف تعليمية شاغرة لحملة مؤهل البكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بقسم التدريس والشؤون الأكاديمية بمعاهد ومدارس الهيئة بينبع، وفقاً للتفاصيل الموضحة على الرابط أدناه.
الوظائف:-
1- معلم حاسب آلي.
2- معلم مسار نطق وتواصل.
3- معلم صفوف أولية.
4- معلم تربية فنية.
5- معلم مسار توحد.
6- معلم لغة إنجليزية.
7- معلم تربية بدنية.
8- معلم رياضيات.
9- معلم كيمياء.
10- معلم فيزياء.
11- معلم لغة عربية.
12- معلم إرشاد طلابي/ علم نفس.
13- معلم تربية إسلامية.
شروط الوظيفة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي
– أن لا يقل التقدير عن جيد جداً
– أن لا تقل درجة كفايات المعلمين عن 50 في العام والتخصص
– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج
– أن يكون التخصص مطابق لما هو موضح قرين كل وظيفة
– إجادة اللغة الإنجليزية
للتقديم من خلال الرابط التالي
https://goo.gl/rNohNU
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