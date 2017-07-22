هروب الجيش البريطاني من هتلر في فيلم جديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ينتظر عشاق التاريخ والسينما اليوم السبت ظهور الفيلم الجديد ” دكرنك ” في دور السينما ، فمنذ طرح الإعلان الترويجي للفيلم في مايو/أيار حقق مشاهدة عالية وأصبح من الأفلام المنتظرة لعام 2017.

ونشرت صحيفة ” الديلي ميل “البريطانية مجموعة من الصور الملونة المأخوذة من إحدى المعارك البارزة خلال الحرب العالمية الثانية والتي يطلق عليها ” معجزة دنكرك “.

يتناول فيلم الإثارة الأمريكي “ دنكرك ” إحدى المعارك الكبيرة خلال الحرب العالمية الثانية التي نشبت بين قوات الحلفاء وألمانيا النازية، اندلعت على الجبهة الغربية في أثناء عملية إجلائها عن مدينة دنكرك الفرنسية والتي امتدت أسبوعاً من 26 مايو/أيار إلى 4 يونيو/حزيران عام 1940 والتي انتهت بنقل ثلث مليون جندي من الحلفاء.

والفيلم التاريخي الملحمي “ دنكرك ” من إخراج وكتابة وإنتاج البريطاني كريستوفر نولان، ويعرض لأهم الانسحابات العسكرية في التاريخ حين نفذ الحلفاء ما عرف بعملية دينامو، حيث تم تجهيز 800 مركب لنقل وإنقاذ الجيش المنهار الذي كان من الممكن أن يقع في قبضة الألمانكما شارك في الفيلم 1500ممثل كومبارس.