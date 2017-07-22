بالفيديو.. مريم حسين: الحصان العربي قصير لكن قوي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة العراقية مريم حسين، أثناء رحلتها لشراء حصان عربي لطفلتها ” أميرة ” ،- كما كانت تلقبها في الفيديو-.

وقالت حسين في المقطع أن الحصان العربي القصير لكنه قوي، وظهرت بالمقطع وهي تتجول في مزرعة خيول وتطعم أحدهم بيديها.