بالفيديو.. مريم حسين: الحصان العربي قصير لكن قوي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مريم حسين: الحصان العربي قصير لكن قوي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة العراقية مريم حسين، أثناء رحلتها لشراء حصان عربي لطفلتها ” أميرة ” ،- كما كانت تلقبها في الفيديو-.
وقالت حسين في المقطع أن الحصان العربي القصير لكنه قوي، وظهرت بالمقطع وهي تتجول في مزرعة خيول وتطعم أحدهم بيديها.
ナワール[ عدد التعليقات: 13469 ] نشر منذ 3 ساعات
😩 طسي بس
الشاهين[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 3 ساعات
الحصان حصان لابد يكون قوي .
برق[ عدد التعليقات: 10242 ] نشر منذ 2 ساعتين
باقي تقول عريض بعد 😂
الثامري[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقتي بس تريه يتحمل كثير يتحمل الجو الحار وبرضه الجو البارد ومشكلته انه حار
بس تريه مو مره قصير يعني فيه شوية قصر بس على فكره تريه كبير جدآ عن الحصان الاسيوي والحصان العربي مريح اذا ركبتي عليه
برق[ عدد التعليقات: 10242 ] نشر منذ 2 ساعتين
الثامري
والله يافيه بنات يحبون الحصان الاسود ، يقولون فيه شموخ ويركض واجد
ولا يتعب وعلى شان هيبته وطوله ورزّته 😂😂
اما الحصان الابيض او الأحمر رغم انه اصيل لكن مايملا عين البنات 😊😊
مع ان بعض الناس عندهم احصنه بيضاء وحمرا كلها هيبه وشموخ ولكن
يبقى الاسود بعين بعض البنات اكثر هيبه وأداء للمهمه 😉😉
صداوي[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 2 ساعتين
تراه طويل انتبهي 😂😂
الثامري[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
مدري والله يابرق يبغالك وحده هي ترد عليك عشان تقولك اي حصان احسن
يمكن تطلعلك وحده تقولك ماتبي غير الحصان الاسيوي قصير ونحيف وماااااايتعب