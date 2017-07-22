إنطلاق أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين الثلاثاء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تطلق وزارة النقل أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين، الثلاثاء المقبل، من محطة مشروع قطار الحرمين السريع في جدة إلى محطة مشروع القطار في المدينة المنورة وتكون مدة الرحلة نحو ساعة وربع، والعودة مباشرة في ذات الاتجاه.

ومن المقرر استعراض الاستعدادات الفنية والخدمات ومراحل المشروع للمشاركين خلال الرحلة التي ستضم مسؤولين ومهتمين بالحدث.

وكان قطار الحرمين اجتاز بنجاح رحلة تجريبية يوم الثلاثاء الماضي بين ” مدينة الملك عبدالله ” برابغ ومدينة ” جدة ” ولأول مرة.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو خط حديدي كهربائي مزدوج بطول 450 كيلومترًا لربط مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله برابغ وجدة، ويقطع المسافة بينهما خلال نحو ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنويًّا.