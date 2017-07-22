السعودية للكهرباء تشارك شركاء النجاح في سوق عكاظ بـ 20 فرقة هندسية وفنية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، تشارك الشركة السعودية للكهرباء في مهرجان “سوق عكاظ” بدورته الحادية عشرة لعام 2017م، والذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي بمدينة الطائف، بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ونخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح المهندس عبد المعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي بالسعودية للكهرباء، أن دعم الشركة لفعاليات سوق عكاظ كأحد أهم الفعاليات الثقافية في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة يأتي ضمن شركاء النجاح بالمهرجان، وجهودها في مساندة كافة الجهات الوطنية لتقديم أفضل صورة مشرفة عن الثقافة والتراث الوطني، خاصة في مثل هذا المهرجان الثقافي والتاريخي.

وأضاف: “دأبت الشركة السعودية للكهرباء على دعم “سوق عكاظ” منذ بدء انطلاق دورته الأولى قبل عشرة أعوام، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للخدمة الكهربائية خلال تلك السنوات ما يزيد عن 22 مليون ريال، فيما بلغت القدرة الإجمالية حوالي (10،6) ميجاوات حتى عام 2016م بعدد 10 محولات أرضية مستقلة، بينما بلغ طول الشبكة المغذية 35 كيلو متر، مع توفير مصادر احتياطية متنوعة يتم استخدامها أثناء الحالات الطارئة”.

وتابع: “تم هذا العام ولله الحمد تحويل جميع الشبكات الهوائية داخل سوق عكاظ إلى شبكات أرضية، بالإضافة إلى تركيب مصادر كهربائية متنوعة لكافة الفعاليات والمعارض، كما تم تسخير 20 فريقاً هندسياً وفنياً متخصصاً، وكذلك القيام بعمليات مسح وصيانة لجميع الشبكات، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة الكهربائية”.

وكان عدد من المسؤولين وزوار مهرجان “سوق عكاظ” قد أشادوا بدور الشركة السعودية للكهرباء في نجاح فعاليات المهرجان، فيما أثنى العديد من الضيوف على الكفاءات الوطنية الشابة من مهندسين وفنيين، وسرعة تفاعل فرق المساندة والعمليات المتمركزة في السوق مع كل ما من شأنه استقرار الخدمة الكهربائية، وقدرة تلك المواهب الشابة على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في أكثر من موقع بالسوق.