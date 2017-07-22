" الغذاء والدواء " تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

تتلقى الهيئة العامة للغذاء والدواء، طلبات المتقدمين لشغل وظائفها الشاغرة الجديدة -للرجال وللنساء- بمسمى ” طبيب بشري ” لحمَلة الشهادة الجامعية البكالوريوس، في تخصص ” طب وجراحة عامة ” ؛ وذلك للعمل بالهيئة بالعاصمة الرياض.

وشملت الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، وموقع العمل داخل مدينة الرياض، والتقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني، منبهةً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات ورقية، والتقديم لوظيفة واحدة فقط، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للمبتعثين أو من درسوا على حسابهم الخاص.

وتضمن مهام العمل تقييم فاعلية الأدوية قبل التسويق، وتقييم مأمونية الأدوية قبل التسويق، وتقييم الدراسات السريرية قبل الموافقة عليها، وتقييم الأعراض الجانبية للأدوية بعد التسويق، ومراجعة وتقييم خطط تقليل المخاطر للأدوية، والمشاركة في إعداد وتقديم المواد التوعوية والمحاضرات العلمية المتعلقة بتنظيم الأدوية والدراسات السريرية الموجهة إلى الممارسين الصحيين ولأفراد المجتمع.

أما التخصصات المطلوبة فتضم (طب وجراحة عامة)، ويتطلب خبرة عملية مناسبة في مجال الوظيفة، ويستمر التقديم حتى الخميس (27 يوليو 2017).