إعلان حالة الطوارئ في نيوزيلاندا - صحيفة صدى الالكترونية

ويلينغتون(صدى):

أعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ ، في أكبر مدينتين بالجزيرة، وهما كرايستتشيرش ودوندين، إلى جانب مناطق أخرى، جنوبي البلاد، جراء عاصفة شتوية أدت إلى تدفق كميات من الأمطار خلال الساعة الماضية .

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية بنيوزيلندا في بيان لها أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مع هبوب الرياح القوية، مما يمكن أن يتسبب في قطع وسائل المواصلات على نطاق واسع، إلى جانب تزايد معدلات السيول والانهيارات الأرضية.

وأشارت الأرصاد إلى أن السيول تعادل ضعف متوسط حجم الأمطار التي تسقط عادة خلال شهر يوليو (تموز) من كل عام.