دعوى قضائية لوقف بث قناة المسيرة التابعة للحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، إحالة شكوى تقدم بها عدد من المواطنين لوقف بث قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي في اليمن، إلى المراجع القضائية المختصة للمباشرة في التحقيق.

وضم الادعاء عددا من اليمنيين المقيمين في لبنان يعملون في تلك القناة؛ حيث يتم بث القناة من داخل المناطق التابعة لسيطرة ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وطالب مقدمو الشكوى بوقف بث القناة التي تعمل على تغذية الفتنة وخلق الأكاذيب والترويج للميليشيات الإرهابية والإساءة لعلاقات لبنان الرسمية مع دول الخليج.

وأكدت الشكوى أن القناة الحوثية تستهدف السيادة اللبنانية، في ظل رفض ميليشيا حزب الله الالتزام بالقوانين، واستمرارها في حماية الجماعات الإرهابية الحوثية وتحويل لبنان إلى أحد مراكزها الداعمة.