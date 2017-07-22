حملة لمقاطعة " كنتاكي " بعد تغريدة " هامبرجر " المسيئة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشن مغردون سعوديون حملة لمقاطعة سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي داخل المملكة على خلفية، تغريدة مسيئة نشرتها الأخيرة بحق مذيع القناة الأولى الإخبارية محمد الذيابي.

وقالت الشركة في تدوينة نشرتها على حسابها بـ ” تويتر “، تعليقا على خطأ ” الذيابي ” اثناء تقديمه احدى النشرات الاخبارية، في نطق اسم المدينة الألمانية ” ھامبورج ” ، ليقول بدلاً منها ” هامبرجر “.

وكتبت الشركة: “صدمة خبر سندويشات زنجر وأخوانه خلا العاصمة الألمانية تبقى همبرجر ” .

ودعا المواطنون، الذين أبدوا استياءهم الشديد الى مقاطعة فروع مطاعم كنتاكي لحين اعتذار ادارة المطعم ومحاسبة المتسبب.