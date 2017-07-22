حملة لمقاطعة " كنتاكي " بعد تغريدة " هامبرجر " المسيئة - صحيفة صدى الالكترونية

حملة لمقاطعة ” كنتاكي ” بعد تغريدة ” هامبرجر ” المسيئة
دشن مغردون سعوديون حملة لمقاطعة سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي داخل المملكة على خلفية، تغريدة مسيئة نشرتها الأخيرة بحق مذيع القناة الأولى الإخبارية محمد الذيابي.
وقالت الشركة في تدوينة نشرتها على حسابها بـ ” تويتر “، تعليقا على خطأ ” الذيابي ” اثناء تقديمه احدى النشرات الاخبارية، في نطق اسم المدينة الألمانية ” ھامبورج ” ، ليقول بدلاً منها ” هامبرجر “.
وكتبت الشركة: “صدمة خبر سندويشات زنجر وأخوانه خلا العاصمة الألمانية تبقى همبرجر ” .
ودعا المواطنون، الذين أبدوا استياءهم الشديد الى مقاطعة فروع مطاعم كنتاكي لحين اعتذار ادارة المطعم ومحاسبة المتسبب.
ナワール[ عدد التعليقات: 13469 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههههههه عادي😂😂😂
عاد احنا اكثر شعب يطقطق على الناس
واذا احد طقطق علينا زعلتو
خلو روحكم رياضية😄
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 39 دقيقة
محد بيفاطع
والي يقول ابقاطع
تلقونه اول واحد ماسك سرى عند باب كنتاكي
اترك عنك بس انت واياه.