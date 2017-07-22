العوين: قطر توفر غطاء لدخول آلاف من مقاتلي حزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

العوين: قطر توفر غطاء لدخول آلاف من مقاتلي حزب الله
قال الكاتب الدكتور محمد العوين، إن فضاء قطر إزدحم بخلطة عجيبة من الملاح واللغات واللهجات المتباينة، حتى فُقد وجه القطري بين كل هذه الوجوه إلا بالكاد بين كل مائة وجه أو لغة ولهجة ترى وتسمع ابن قطر بملامحه المميزة ولهجته الفارقة.
وأضاف أنه مع توافد مزيد من القوات التركية إلى قطر وإقامة قاعدة عسكرية تركية، ومع توقيع اتفاقية عسكرية مع إيران وتداول أنباء لم تتأكد بعد عن احتمال إقامة قاعدة عسكرية إيرانية، وتزايد توافد ملحوظ لسياح لبنانيين سمح لهم بعد الأزمة بدخول قطر بدون تأشيرة؛ مما يعني أن هذا الإجراء ليس إلا تغطية لدخول آلاف من مقاتلي حزب الله لينضموا إلى آلاف من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني المتخفين بأزياء عسكرية تغاير لباسهم العسكري المعروف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح كلامك يادكتور ,,
,, هذا ما املاه عليه اسياده في طهران ,, قالوله عندك عبيدنا في لبنان عرب ,, اما دخولنا يسبب لك ازعاج اكثر ,,
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 1 ساعة
تحركو معقولة لكم شهرين تصريحات وكلام فاضي تركيا مثل الصاروخ ارسلت قوات ايران المجوس فتحت المجال الجوي والبحري وحنا كلام في كلام قم بس قم سوي القهوة
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا الي حن فالحين فيه
فلان فعل وفلان ترك
والطيور تترزق الله🤔
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 35 دقيقة
المستفيد الوحيد من المعمعه هذي
شركات قوقل وتويتر
ومصانع الحبر والورق 🤗🤗🤗