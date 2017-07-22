مهاجم القادسية يلتحق بالفريق اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يستعد المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي للالتحاق ببعثة نادي القادسية، في معسكرها الإعدادي المقام حالياً في تركيا، حيث من المقرر أن يصل لاعب الزمالك المصري السابق إلى العاصمة التركية اسطنبول التي تستضيف المعسكر القدساوي.

ولم يستطع ستانلي الالتحاق ببعثة القادسية خلال المرحلة الأولى من جولتها التحضيرية للموسم الجديد والتي أقيمت في ألمانيا، حيث اضطر اللاعب لحين وصول البعثة إلى الأراضي التركية حتى يتسنى له الانضمام لفريقه الجديد، للمشاركة في المرحلة الثانية من جولة الإعداد الخارجية التي تستمر حتى نهاية يوليو الحالي قبل العودة مجددا إلى الخبر تأهبا للموسم الرياضي الجديد.