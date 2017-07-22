 بالفيديو.. فتاة تخلع حذاءها وترقص أمام عروس حبيبها السابق لإغاظتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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بالفيديو.. فتاة تخلع حذاءها وترقص أمام عروس حبيبها السابق لإغاظتها

بالفيديو.. فتاة تخلع حذاءها وترقص أمام عروس حبيبها السابق لإغاظتها
مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد خلع ابنة عم العريس وخطيبته السابقة حذاءها ووضعه أمام العروس التي تركها من أجلها، وبدأت في الرقص في محاولة منها لإثارة غيرتها وغضبها.

وتعاملت العروس مع الموقف بذكاء وهدوء تحسد عليه، فلم تستدرج لمحاولات خصمتها إفساد عرسها، وبادلتها الرقص ببرود وهدوء أعصاب تحسد عليه حتى يئست الأخيرة من تنفيذ مخططها وانصرفت.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه كيد نساء

[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 2 ساعتين

مماحكات نسوان ملتهبه ,,

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