أمير مكة يشارك في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

غادر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى جمهورية مصر العربية، صباح اليوم السبت، لترؤس وفد المملكة في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويضم وفد المملكة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير المملكة لدى مصر أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تضم 1155 منشأة حيوية، و72 ميدانا للتدريبات المختلفة، وتقع فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمصر، وتضم القاعدة قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض ومركزا للمباريات الحربية، ومعامل للغات والحاسب الآلي ومتحفا للرئيس الراحل محمد نجيب، ومسجدا يسع لأكثر من 2000 مصلٍّ.