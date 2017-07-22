 الصين تمنع " جاستن بيبر " من دخولها .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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الصين تمنع ” جاستن بيبر ” من دخولها .. والسبب!

الصين تمنع ” جاستن بيبر ” من دخولها .. والسبب!
نورة الشهري(صدى):

أعلنت السلطات الصينية ، منع النجم ” جاستن بيبر ” من دخول أراضيها بسبب سلوكه السيئ .

وكانت قد علقت الملحقة الثقافية في بيجينغ على تساؤل جمهور بيبر عن سبب سماح دول كاليابان واندونيسيا والفيليبين وسنغافورة وهونغ كونغ من دخول أراضيها باستثناء الصين، موضحة أنّه على الرغم من كون بيبر فتى موهوباً ومثيراً للجدل، إلا أن الملحقة الثقافية عبّرت عن قلقها من ” السلوكيات السيئة ” سواء في حياته الاجتماعية أو خلال أداء سابق له في الصين لا سيّما صورته خلال زيارته الأخيرة لهذا البلد، حيث ظهر وهو يصعد سور الصين العظيم على أعناق طاقم حرّاسه مما أثار ردود أفعال متباينة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 1 ساعة

احسنتم فعلا هو سيئ الاخلاق بالرغم انه فنان مشهور

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