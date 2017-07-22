وضع لوحات منفذ عرعر بعد إغلاقه 27 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

وضع لوحات منفذ عرعر بعد إغلاقه 27 عاما
وضعت الجهات المعنية لوحات منفذ جديدة عرعر بين المملكة والعراق إيذاناً بإفتتاحه قريباً بعد إغلاق دام 27 عاما، تزامنا مع أعمال الصيانة التي تجري على قدم وساق في المنفذ من الجانبين.
وجاء إفتتاح المنفذ وعودته للعمل من جديد بعد زيارة قام بها رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق ال بنيان للعراق حيث أكد خلال تصريحات مع نظيره العراقي أن المباحثات التي أجريت مع العراق كانت مثمرة وعكست الرغبة بالعودة للتواصل بصورة مستمرة بين القوات المسلحة بالمملكة والعراقية ، وتم التوصل إلى توافق في الآراء كما تمت الموافقة على إفتتاح المنافذ بين البلدين.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 2 ساعتين
قايل لكم مهما صار من احداث ومناوشات
بين الدول
بينها البين
مصيرهم يتصالحون
ويرجعون لبعض🤗
كوكو لولو 555555555[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتفرح ترا الحشد الشعبي وفصيل الجبناء والفصائل الشيعية تبيها من الله هالحركة ياما اعدمو سعوديين مساكين جايين زيارة وعن طريق مطار بغداد اعدمو بحجة انهم ارهابيين هالدولة ماراح تنظف ولا خمسمئة سنة لقدام دام فيها هالمجوس الحاقدين ومايروح لهم الا شيعي مثلهم