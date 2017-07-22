وضع لوحات منفذ عرعر بعد إغلاقه 27 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وضعت الجهات المعنية لوحات منفذ جديدة عرعر بين المملكة والعراق إيذاناً بإفتتاحه قريباً بعد إغلاق دام 27 عاما، تزامنا مع أعمال الصيانة التي تجري على قدم وساق في المنفذ من الجانبين.

وجاء إفتتاح المنفذ وعودته للعمل من جديد بعد زيارة قام بها رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق ال بنيان للعراق حيث أكد خلال تصريحات مع نظيره العراقي أن المباحثات التي أجريت مع العراق كانت مثمرة وعكست الرغبة بالعودة للتواصل بصورة مستمرة بين القوات المسلحة بالمملكة والعراقية ، وتم التوصل إلى توافق في الآراء كما تمت الموافقة على إفتتاح المنافذ بين البلدين.