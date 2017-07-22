بالفيديو.. سيدة تٌحطم سيارة حبيبها السابق وولديها بداخلها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقدمت سيدة من نيوجيرسي على تحطيم نوافذ سيارة حبيبها السابق بواسطة مطرقة بينما كان طفليهما يبكيان من الخوف في المقعد الخلفي.

وتم نشر مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وبحسب اللقطات، فيمكن سماع الرجل، الذي كان بداخل السيارة، وهو يصرخ ويقول لها إن شظايا الزجاج تصيب الطفلين، إلا أنها لم تأبه بكلامه وأكملت فعلتها.

بعد ذلك، فتحت المرأة باب السيارة، حملت الطفلين ووضعتهما في سيارة أخرى.